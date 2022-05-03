Помогали оккупантам грабить украинцев. Под Киевом арестовали двух коллаборантов

В Киевской области сообщили о подозрении двум коллаборантам, которые снабжали оккупантов жильем, едой и помогали ориентироваться на местности.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
По данным следствия, во время оккупации села Бабинцы Бучанского района мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим вооруженных сил РФ жилье. Подозреваемые снабжали их продуктами питания и предоставляли информацию о местных жителях. Используя эти данные, оккупанты грабили дома людей.
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Кроме того, мужчина показал военнослужащим РФ маршрут к основным транспортным путям региона.
Фото: Офис генпрокурора
Что ждет предателей
При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры жители Киевской области поставлены в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4, 7 ст. 111-1 УК Украины).
В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Бучанского райуправления Главного управления Нацполиции в Киевской области.