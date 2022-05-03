Допомагали окупантам грабувати українців. Під Києвом заарештували двох колаборантів

Чоловік та жінка добровільно надали житло російським військовим та годували їх

Під Києвом затримали двох колаборантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області повідомили про підозру двом колаборантам, які забезпечували окупантів житлом, їжею та допомагали орієнтуватися на місцевості.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, під час окупації села Бабинці Бучанського району чоловік та жінка добровільно надали військовослужбовцям збройних сил РФ житло. Підозрювані забезпечували їх продуктами харчування та надавали інформацію про місцевих мешканців. Використовуючи ці дані, окупанти грабували будинки людей.

Крім того, чоловік показав військовослужбовцям РФ маршрут до основних транспортних шляхів регіону.

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Фото: Офіс генпрокурора

Що чекає на зрадників

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури жителям Київщини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Бучанського райуправління Головного управління Нацполіції в Київській області.

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