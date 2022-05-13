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Приречені бути мародерами. Журналіст РФ пояснив поведінку окупантів в Україні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 травня, 21:11
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Майкл Накі заявив, що російська армія є абсолютно недбалою
Журналіст спробував зрозуміти, що відбувається в окупантів у голові.
Журналіст спробував зрозуміти, що відбувається в окупантів у голові. / Фото: Колаж: Сьогодні

Здебільшого російські окупанти, що воюють в Україні, – це люди з найвіддаленіших та найбідніших районів Росії. І коли в них у руках з'являється автомат, вони можуть уявити себе людьми, які мають владу розпоряджатися чужим життям.

Про це розповів російський блогер та журналіст Майкл Накі в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Недбала армія

Серед іншого, журналіст спробував зрозуміти, що відбувається в окупантів у голові. За його словами, це максимально закомплексовані люди, які якийсь успіх та перспективи бачать лише по телевізору.

"Що таке автомат у руках? Це влада. Причому не просто влада, а найвища влада, яка існує на світі, – влада розпоряджатися чужим життям. Це буквально найвища точка вашого тиску на інших людей. І люди, які тримають ці автомати – російські військові, – це люди з найвіддаленіших і найбідніших регіонів... Це Дагестан, Тува, дуже депресивні та бідні регіони... Вони не бачать нічого навколо, в них немає грошей, соціальних ліфтів, освіти та виховання – і вони йдуть до армії" , – розповів він.

Далі цих людей відправляють до іншої країни – до міст, які успішніші:

"Чому пральні та інше? Тому що немає цього всього в Туві в тих людей, яких вербують до армії. І в цей момент ця закомплексована людина з низу ієрархічної драбини, в якій перебувала, за секунду перестрибує на її вершину – по можливості розпоряджатися чужим життям. І тут, звісно, в неї зриває вежу. Тому в будь-якій хорошій армії світу є сувора дисципліна. І тому будь-який прояв необґрунтованої жорстокості, нестатутна поведінка, у тому числі на полі бою, жорстко припиняється, щоб цей демон не вийшов на волю".

Також Майкл Накі заявив, що російська армія – це абсолютно недбала армія без дисципліни та виучки, де всередині приниження триває, де не вважають солдата за людину. У результаті виходить, що ця людина без виучки, принципів, серйозного мозку, освіти потрапляє в ситуацію, де її ніхто не контролює і жодним чином не зупиняє.

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"Чи нацьковують командири? Я думаю, що так. Тому що відомі випадки. Солдати повідомляють, що особливо після першого місяця війни виникли "5-хвилинки ненависті" практично регулярні, коли їм розповідають, що ось, "там нацисти вбивають ваших братів, йдіть, покажіть їм усім", – розповів журналіст.

За його словами, в сукупності виникають три причини поведінки окупантів:

  • люди абсолютно закомплексовані, нікчемні, які дориваються до влади;
  • відсутність будь-яких обмежень із боку офіцерського складу;
  • політичне нацькування, яке йде не лише від офіцерів, а й із телевізора, зі слів Путіна.

"У результаті ми бачимо, що це жахливий військовий злочин (у Бучі – ред.) – це не поодинокий випадок, а масштабна проблема. Хоча це неможливо описати – немає відповідного слова", – заявив Накі.

Це призведе, як зазначив журналіст, до двох наслідків:

  • дуже довгий час це залишатиметься з Росією її тавром – тавром ганьби та безчестя;
  • людина, яка за цим спостерігає в Росії та асоціює себе з Путіним та його режимом, виправдовуючи це, назавжди або на довгий час заганяє себе в пастку, коли має виправдовувати будь-яку підлість, бо "після цього зізнатися, що ти помилявся, дуже складно".

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Нагадаємо, Daily Mail написало, що кадировці розстрілювали російських окупантів у "польовому шпиталі" та влаштували тортурну камеру під Бучею, де було розстріляно мирних жителів.

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