В Буче оккупанты оставили местному жителю радиоактивную колбу с ртутью

Зачем российские солдаты привезли яд в Бучу – останется загадкой

Оккупанты хотели отравить украинцев ртутью. Фото: коллаж "Сегодня"

В доме у одного из жителей Бучи жили российские оккупанты. Вернувшись домой, мужчина увидел лабораторную колбу с непонятным веществом. Как оказалось, это ядовитое вещество – ртуть.

Об этом сообщают "Добровольцы Бучи" в Facebook.

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Как стало известно, радиоактивный фон колбы был повышен, поэтому предполагается, что она была вывезена из Чернобыльской АЭС.

Жидкость изъяли бойцы и передали предприятию по утилизации опасных отходов. Зачем оккупанты привезли яд в Бучу – останется загадкой.

"Сосуд имел в себе примерно 400 грамм жидкого металла, когда в стандартном градуснике ртути от 2 до 4 граммов", – подчеркнули в ведомстве.

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Колба с ртутью в Буче

Если вы заметили непонятный предмет, который может быть опасным, сразу звоните по телефону оперативной линии, которая работает круглосуточно +380960042188.

В Сумской области нашли брошенные оккупантами остатки смертельного химоружия

В селе Белка Сумской области обнаружили остатки химического оружия – ампулы зарина и других веществ. В этом населенном пункте были российские оккупанты. Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио.

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"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", – сказал он.

По словам мэра, сейчас этим занимается СБУ. Кроме того, в Тростянце оккупанты расставили множество растяжек и заминировали кладбища, лесопосадки, парковые зоны и административные объекты.

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