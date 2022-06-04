Невзоров назвал невосполнимые потери РФ в войне с Украиной

По словам журналиста, российские потери исчисляются не только гибелью десятков тысяч солдат

Александр Невзоров рассказал о потерях России / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия в войне с Украиной понесла невосполнимые потери, которые выражаются не только в гибели солдат, но и разрушении главных мифов, на которых держалась государственность РФ.

Такое мнение высказал российский журналист Александр Невзоров в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Україна 24".

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"Россия понесла в этой войне невосполнимые утраты и потери... Я говорю не о 30 тысячах трупов путинских солдат, которые гниют там у вас в полях. Я говорю о том, что погиб вообще на этой войне русский солдат. Его больше нет. Это была та величественная мифологическая фигура, которую на протяжении 150 лет создавали скульпторы, литераторы, художники, композиторы. Создавался миф о добром чудо-богатыре, о великане, об освободителе. Но проклятая лупа интернета, которая позволяет рассмотреть все в подробностях, позволила увидеть, что все это миф", – заявил журналист.

Невзоров отметил, что Россия также девальвировала в глазах Запада свою культуру:

"Мы видим, что Россия утратила весь тот шарм, который она имела, как бы благодаря своей "загадочной, непонятной, непостижимой, отражающей особую душу культуре". Нет этой культуры… Я вижу Европу. Я понимаю, что русская культура нигде не запрещается, нигде не изымается, она просто выкидывается из сердец, из библиотек, из репертуаров как несостоявшаяся".

По его словам, потери РФ – "это потери мифов, истории, культуры, государственности, потери мифа об армии, потеря веры в профпригодность президента".

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"В такой ситуации, плюс вся та обструкция, которая устроена Западом – конечно, у России нет шансов сохраниться. Понятно, что следом за тем, что происходит сейчас, следом за победой Украины возникнет хаос, возникнет развал, распад. И России в прежнем смысле этого слова уже никогда не будет, да и уже ее нет", – заявил журналист.

Невзоров рассказал, что положит конец войне в Украине

Российский журналист Александр Невзоров заявил, что безусловный конец войне в Украине мог бы положить уход из власти или смерть президента России Владимира Путина.

"Никакого смысла, никакой причины у этой войны нет, кроме безумия одного единственного человека. Смерть или исчезновение этого человека, безусловно, означало бы конец войне, потому что нет в России больше такой воли, такого болезненного яростного желания убивать, уничтожать, подчинять и демонстрировать величие, как это есть у Путина", – подчеркнул он.

Невзоров также допустил, что президент России Владимир Путин в будущем может попасть под международный трибунал или повторить судьбу террориста Усамы бен Ладена.