Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Невзоров назвав непоправні втрати РФ у війні з Україною

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 червня, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами журналіста, російські втрати обчислюються не лише загибеллю десятків тисяч солдатів
Олександр Невзоров розповів про втрати Росії
Олександр Невзоров розповів про втрати Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія в війні з Україною зазнала непоправних втрат, які виражаються не лише у загибелі солдатів, а й руйнації основних міфів, на яких трималася державність РФ.

Таку думку висловив російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Росія зазнала у цій війні непоправних втрат... Я кажу не про 30 тисяч трупів путінських солдатів, які гниють там у вас у полях. Я кажу про те, що загинув взагалі на цій війні російський солдат. Його більше нема. Це була велична міфологічна фігура, яку протягом 150 років створювали скульптори, літератори, художники, композитори. Створювався міф про доброго чудо-богатиря, про велетня, про визволителя. Але прокляте збільшувальне скло інтернету, яке дозволяє розглянути все у подробицях, дозволило побачити, що це все міф", – заявив журналіст.

Невзоров зазначив, що Росія також девальвувала в очах Заходу свою культуру:

"Ми бачимо, що Росія втратила весь той шарм, який вона мала як би завдяки своїй "загадковій, незрозумілій, незбагненній культурі, що відображає особливу душу". Немає цієї культури… Я бачу Європу. Я розумію, що російська культура ніде не забороняється, ніде не вилучається, вона просто викидається із сердець, із бібліотек, із репертуарів як така, що не відбулася".

За його словами, втрати РФ – "це втрати міфів, історії, культури, державності, втрати міфу про армію, втрата віри у профпридатність президента".

Реклама

"У такій ситуації, плюс вся та обструкція, яка влаштована Заходом – звичайно, Росія не має шансів зберегтися. Зрозуміло, що слідом за тим, що відбувається зараз, слідом за перемогою України виникне хаос, виникне розвал, розпад. І Росії в колишньому сенсі цього слова вже ніколи не буде, та й уже її немає", – заявив журналіст.

Невзоров розповів, що покладе край війні в Україні

Російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що безперечний кінець війні в Україні міг би покласти відхід від влади або смерть президента Росії Володимира Путіна.

"Жодного сенсу, жодної причини у цієї війни немає, крім безумства однієї єдиної людини. Смерть або зникнення цієї людини, безумовно, означало б кінець війні, тому що немає в Росії більше такої волі, такого болючого запеклого бажання вбивати, знищувати, підпорядковувати і демонструвати велич, як це є у Путіна", – наголосив він.

Невзоров також припустив, що президент Росії Володимир Путін у майбутньому може потрапити під міжнародний трибунал або повторити долю терориста Усами бен Ладена.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:40 4 червня
1
Особовий склад 31050
Особовий склад
2
Танки 1376
Танки
3
ББМ 3379
ББМ
4
Артилерія 680
Артилерія
5
Засоби ППО 95
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 210
Літаки
8
Гелікоптери 175
Гелікоптери
9
БПЛА 540
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2337
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Віртуозний бомбардувальник… Капітан Сергій Пархоменко - військовий льотчик. На його рахунку - 38 бойових вильотів під вогнем ППО та винищувачів РФ. Віртуозно знищив понад 20 ворожих танків, більше сотні одиниць транспорту, 20 цистерн із пальним… Загинув, виконуючи бойове завдання у районі Гуляйполя (Запоріжчина). Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Лейтенант Любов Плаксюк – екс-викладачка історії, а з 2016-го – боєць ЗСУ, перша в Україні жінка-командир артилерійського підрозділу. Воює у складі бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Рішуча, безстрашна і напрочуд холоднокровна - ідеальний артилерист!
Історія унікальної артилеристки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29572.47

Binance Coin (BNB)

298.52

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.44

Theta (THETA)

1.18

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти