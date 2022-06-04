Невзоров розповів, що покладе край війні в Україні

Журналіст вважає, що Україна вже здобула головну перемогу

Олександр Невзоров прокоментував перебіг бойових дій в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Відхід від влади або смерть президента Росії Володимира Путіна могла б покласти безумовний кінець війні в Україні. При цьому Україна вже здобула головну перемогу – зруйнувала міф про непереможність армії РФ.

Таку думку висловив російський журналіст Олександр Невзоров у інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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На запитання, чи можна прогнозувати, скільки триватиме війна, журналіст відповів:

"Прогнозувати неможливо. Це вам скаже будь-яка людина, яка трохи знає математику, тому що неможливо вирішити рівняння з п'ятьма невідомими. Будь-яка війна – це можливість виникнення абсолютно несподіваних диких нових факторів, які можуть втрутитися і змішати картину. На даний момент, безумовно, перемагає Україна. Немає сумніву, що вона і переможе теж в результаті. Мої сумніви стосуються лише термінів і кривавості і того, якою кількістю життів доведеться за цю військову перемогу заплатити".

За словами журналіста, сьогодні Україна "має справу з матеріалізованою шизофренією".

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"Жодного сенсу, жодної причини у цієї війни немає, крім безумства однієї єдиної людини. Смерть або зникнення цієї людини, безумовно, означало б кінець війні, тому що немає в Росії більше такої волі, такого болючого запеклого бажання вбивати, знищувати, підпорядковувати і демонструвати велич, як це є у Путіна", – наголосив він.

Коментуючи хід бойових дій, Невзоров зазначив:

"100 днів війни показали всьому світу, що порівняно маленька за чисельністю, за можливостями, за ресурсами, за технікою Україна, ще без жодного лендлізу, без жодної допомоги Заходу, почала ламати цього гіганта, путінського військового монстра, який був упевнений, що він зараз граючи дійде до Києва за три дні. Все одно – головну перемогу вже здобуто".

Журналіст додав, що невдачі у війні дуже вплинули на рейтинг президента РФ Володимира Путіна.

"Повірте мені, як би не була одностайна в Росії на папері, у цифрах, по телевізору, підтримка Путіна – вона дійсно є, але вона трохи інша, ніж собі уявляє соціологія. Яка б не була ця підтримка, але це зав'язання у війні, це затягування вже відламує такі шматки від його рейтингу та іміджу, що навіть неможливо було собі це уявити раніше", – заявив він.

Російський журналіст Олександр Невзоров також розповів, чи варто вірити численним чуткам у ЗМІ про смертельну хворобу президента РФ Володимира Путіна.

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Невзоров прокоментував набуття українського громадянства

Російський журналіст Олександр Невзоров також розповів, як він одержав громадянство України. На запитання, коли він попросив українське громадянство, журналіст відповів:

"Не можу сказати, що я прямо попросив. Це обговорювалося, і я був палким прихильником цього. Але це було в ті дні, коли чесна військова перемога України, яка можлива, якщо не буде застосована ядерна зброя, була ще дуже далеко... Цій всій історії не день, не два, не тиждень, а значно більше часу. Дізнався я рівно тоді, коли дізналися всі".

Невзоров запевнив, що до останнього не знав про існування указу президента Володимира Зеленського від 21 травня про надання йому громадянства.