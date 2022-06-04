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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Невзоров рассказал, что положит конец войне в Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 14:08
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Журналист считает, что Украина уже одержала главную победу
Александр Невзоров прокомментировал ход боевых действий в Украине
Александр Невзоров прокомментировал ход боевых действий в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Уход из власти или смерть президента России Владимира Путина могла бы положить безусловный конец войне в Украине. При этом Украина уже одержала главную победу – разрушила миф о непобедимости армии РФ.

Такое мнение высказал российский журналист Александр Невзоров в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Україна 24".

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На вопрос, можно ли прогнозировать, сколько продлится война, журналист ответил:

"Прогнозировать невозможно. Это вам скажет любой человек, немного знающий математику, так как невозможно решить уравнение с пятью неизвестными. Всякая война – это возможность возникновения абсолютно неожиданных диких новых факторов, которые могут вмешаться и смешать картину. На данный момент, безусловно, побеждает Украина. Нет сомнения, что она и победит тоже в результате. Мои сомнения касаются только сроков и кровавости и того, каким количеством жизней придется за эту военную победу заплатить".

По словам журналиста, сегодня Украина "имеет дело с материализованной шизофренией".

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"Никакого смысла, никакой причины у этой войны нет, кроме безумия одного единственного человека. Смерть или исчезновение этого человека, безусловно, означало бы конец войне, потому что нет в России больше такой воли, такого болезненного яростного желания убивать, уничтожать, подчинять и демонстрировать величие, как это есть у Путина", – подчеркнул он.

Комментируя ход боевых действий, Невзоров отметил:

"100 дней войны показали всему миру, что сравнительно маленькая по численности, по возможностям, по ресурсам, по технике Украина, еще без всякого ленд-лиза, без всякой помощи Запада, начала ломать этого гиганта, путинского военного монстра, который был уверен, что он сейчас играючи дойдет до Киева за три дня. Все равно – главная победа уже одержана".

Журналист добавил, что неудачи в войне сильно повлияли на рейтинг президента РФ Владимира Путина.

"Поверьте мне, как бы не была единодушна в России на бумаге, в цифрах, по телевизору, поддержка Путина – она действительно есть, но она немножко другая, чем себе представляет социология. Какая бы ни была эта поддержка, но это завязание в войне, эта затяжка уже отламывает такие куски от его рейтинга и имиджа, что даже невозможно было себе это раньше представить", – заявил он.

Российский журналист Александр Невзоров также рассказал, стоит ли верить многочисленным слухам в СМИ о смертельной болезни президента РФ Владимира Путина.

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Невзоров прокомментировал получение украинского гражданства

Российский журналист Александр Невзоров также рассказал, как он получил гражданство Украины. На вопрос, когда он запросил украинское гражданство, журналист ответил:

"Не могу сказать, что я прямо запрашивал. Это обсуждалось, и я был горячим сторонником этого. Но это было в те дни, когда честная военная победа Украины, которая может быть, если не будет применено ядерное оружие, была еще очень далеко... Этой всей истории не день, не два, не неделя, а значительно больше времени. Узнал я ровно тогда же, когда узнали все".

Невзоров заверил, что до последнего не знал о существовании указа президента Владимира Зеленского от 21 мая о предоставлении ему гражданства.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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