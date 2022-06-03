Арестович рассказал, когда станут известны потери Украины в войне с Россией

Советник главы ОП также назвал место, где украинские войска несут большие потери

Арестович сделал заявление по потерям украинских военных. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская сторона не планирует объявлять о потерях своей армии. Точное количество погибших защитников Украины назовут после окончания войны. Сейчас ждать появления таких данных не стоит.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "LatyninaTV" Алексей Арестович с Юлией Латыниной.

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В ответ на вопрос о том, сколько украинских военных погибло с начала полномасштабного вторжения РФ, Арестович ответил:

"Потери никогда не объявляются. Только после конца войны мы сможем сказать, что к чему".

В то же время Арестович заявил, что ВСУ несут потери в Северодонецке, ведь там продолжаются уличные бои.

"Это всегда большие потери", – добавил советник главы ОП.

Потери украинской стороны

За время полномасштабной войны было только два сообщения от президента Владимира Зеленского о потерях украинских военных.

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Так, 12 марта президент сообщил о 1300 погибших защитниках Украины.

А спустя более месяца, 16 апреля, Зеленский заявил, что погибли около 2500-3000 украинских военнослужащих.

В то же время президент заявлял, что Украина "наносит оккупантам такие потери, которых они и в страшном сне не видели".

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Кроме того, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля погибли более 500 военнослужащих национальной гвардии. Еще около 1700 нацгвардейцев получили ранения за это время.

1 июня Зеленский заявил, что каждый день на фронте погибают около 60-100 защитников Украины. Еще полтысячи получают ранения.

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