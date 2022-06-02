В МВД сообщили о начале контрнаступления ВСУ в Николаевской области

Украинские военные заставили оккупантов отступить со значительными потерями

Виктор Андрусив сообщил о контрнаступлении ВСУ в Николаевской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление в Николаевской области. Определенных успехов удалось добиться в направлении Каховки. Украинские защитники не оставили оккупантам другой вариант, как отступить.

Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.

Реклама

По его данным, во время контратаки ВСУ россияне понесли значительные потери.

"Между тем у нас успехи в Николаевской области в направлении Каховки. Местами ВСУ настолько вклинились между батальонными группами оккупанта, что у них не остается вариантов как отступать. Враг также понес серьезные потери в артиллерии и бронетехнике", – написал советник главы МВД.

В то же время Андрусов призвал не радоваться преждевременно.

"Контрнаступление только развивается и враг готовит серьезный ответ. Держим кулаки и верим в ВСУ", – написал он.

Оккупанты отступают на юге Украины

Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, появились признаки того, что российская армия готовится отступать на Николаевщине. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии. Также российские солдаты в панике вывозят награбленное.

Реклама

По его данным, российские оккупанты начали взрывать мосты во время отступления.

"Они боятся контрнаступления украинской армии и подрывают уходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", – сказал Ким.

Жителей области глава ОВА попросил не возвращаться домой еще 2-3 недели. По его словам, за это время ВСУ продолжат оттеснять оккупантов.

Читайте также: