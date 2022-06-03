"Жарят орков прилично". Ким сообщил важные новости с фронта

Глава Николаевской области побывал на позициях ВСУ

Ким сообщил о ситуации на фронте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким выступил с оптимистическим прогнозом по поводу войны в Украине. Он лично побывал на фронте. После этого заявил, что ситуация улучшается в пользу ВСУ.

Об этом Ким сказал в видеообращении вечером 3 июня.

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Глава Николаевской области рассказал об энтузиазме украинских защитников и атаках по оккупантам.

"Сегодня очень важный день. Удалось выехать на ноль. 100-й день войны. Ребята уставшие, но глаза горят. Работает арта. Жарят орков так прилично. После таких выездов работать хочется еще больше. Энтузиазма еще больше. Как говорит классик "все идет по плану". Вижу, что улучшается ситуация. Не хочу сглазить, но вижу, что будет лучше", – заявил Ким.

Освобождение Николаевской области

Появились признаки того, что российская армия готовит отступление в Николаевской области, заявил Ким 1 июня.

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По его данным, российские оккупанты начали взрывать мосты при отступлении.

"Они боятся контрнаступления украинской армии и взрывают отходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", – сказал Ким.

Он отметил, что область начала "оживать", а люди начинают закупать материалы для восстановления домов.

"У нас продолжают усиливаться обстрелы, хоть город и оживает. Поэтому те, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Пока ВСУ их оттолкнут. Сейчас активная фаза защиты. Оккупанты в панике бегают вывозят награбленное. Потом еще раз обсудим этот вопрос", – добавил Ким.

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