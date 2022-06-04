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Що РФ мріє зробити з полоненими бійцями "Азова": Невзоров зробив тривожну заяву

Павло Заяць Павло Заяць
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4 червня, 16:22
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Журналіст наголосив, що російській стороні не можна вірити ні в чому
Невзоров розповів про загрозу для полонених бійців "Азова"
Невзоров розповів про загрозу для полонених бійців "Азова" / Фото: Колаж: Сьогодні

У російській владі є люди, які мріють стратити полонених бійців полку "Азов".

Таку думку висловив російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Не можна нічому вірити, що каже російська сторона. У російської сторони є набір байдужих, набір продажних, дегенеративних, а є абсолютно реальні людожери, які мріяли б побачити смертну кару "азовців". Це теж не можна не враховувати... Вони, спробувавши смак крові, у цей смак увійшли", – заявив журналіст.

За його словами, якщо у Кремлі захочуть заподіяти біль усім українцям, то можуть "демонстративно і підло" ухвалити рішення:

"Захочуть заподіяти біль – розстріляють. А вони дуже люблять завдавати болю. Зрозумійте, вони не замислюючись убили 100 тисяч людей за ці три місяці. Я маю на увазі з того й іншого боку, включаючи 30 тисяч путінських солдатів. Вони розуміють, що у них є така можливість, виїзний майданчик для розстрілів. Начебто в Росії немає смертної кари, тепер є "ДНР" і "ЛНР", де завжди це можна зробити... Я рекомендую чекати від них будь-якої підлості, будь-якого негідництва".

На питання, як цьому запобігти, Невзоров відповів:

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"Те зло, з яким ми зараз маємо справу в особі керівництва Росії, практично абсолютне. Я не знаю, як ми можемо їм завадити, і чи можемо ми їм завадити. Але Україна робить все мислиме та немислиме у війні, в якій вона перемагає. Якщо вона не зможе завадити розправі над "азовцями", то ймовірно, вона помститься за них".

У "ДНР" загрожують трибуналом полоненим із "Азовсталі"

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив російським ЗМІ, що готує "міжнародний трибунал" українським полоненим з "Азовсталі".

Своєю чергою, як пояснив експерт з міжнародного права Гліб Богуш, "ДНР" не може організувати міжнародний трибунал, оскільки не є державою. Зараз, згідно з міжнародним правом, є дві конфліктуючі сторони – Україна та Росія. Тому всю відповідальність за те, що відбувається з українськими військовополоненими, несе РФ.

У "ДНР" немає мораторію на страту, тобто теоретично розстріли там можливі. Однак на це навіть Кремль навряд чи піде, бо вбивство полонених є військовим злочином, який у цьому випадку навіть доводити не доведеться.

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Зазначимо, що кількість бійців, які вийшли з "Азовсталі", українською стороною офіційно досі не названо. За даними ж Міноборони Росії, у них у полоні опинилися близько 2000 українських військових. Важливий момент полягає в тому, що серед тих, хто вийшли з Азовсталі, далеко не всі бійці полку "Азов".

За даними військових експертів, зважаючи на великі втрати, у полоні у росіян опинилося максимум 200-300 азовців. Інші полонені – переважно частини морпіхів і прикордонників, що об'єдналися з полком вже під час захисту Маріуполя.

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