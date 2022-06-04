Что РФ мечтает сделать с пленными бойцами "Азова": Невзоров сделал тревожное заявление

Журналист подчеркнул, что российской стороне нельзя верить ни в чем

Невзоров рассказал об угрозе для пленных бойцов "Азова" / Фото: Коллаж: Сегодня

В российских властях есть люди, которые мечтают казнить пленных бойцов полка "Азов".

Такое мнение высказал российский журналист Александр Невзоров в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Україна 24".

Реклама

"Нельзя ничему верить, что говорит российская сторона. В российской стороне есть набор безразличных, набор продажных, дегенеративных, а есть абсолютно реальные людоеды, которые мечтали бы увидеть смертную казнь "азовцев". Это тоже нельзя сбрасывать со счетов... Они, попробовав вкус крови, в этот вкус вошли", – заявил журналист.

По его словам, если в Кремле захотят причинить боль всем украинцам, то могут "демонстративно и подло" принять решение:

"Захотят причинить боль – расстреляют. А они очень любят причинять боль. Поймите, они не задумываясь убили 100 тысяч человек за эти три месяца. Я имею в виду с той и с другой стороны, включая 30 тысяч путинских солдат. Они понимают, что у них есть такая возможность, выездная площадка для расстрелов. Вроде бы в России нет смертной казни, теперь есть "ДНР" и "ЛНР", где всегда это можно привести в исполнение... Я рекомендую ждать от них любой подлости, любого негодяйства".

На вопрос, как это предотвратить, Невзоров ответил:

Реклама

"То зло, с которым мы сейчас имеем дело в лице руководства России, практически абсолютное. Я не знаю, как мы можем им помешать, и можем ли мы им помешать. Но Украина делает все мыслимое и немыслимое в войне, в которой она побеждает. Если она не сможет помешать расправе над "азовцами", вероятно, она отомстит за них".

В "ДНР" угрожают трибуналом пленным с "Азовстали"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".

В свою очередь, как объяснил эксперт по международному праву Глеб Богуш, "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.

В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.

Реклама

Отметим, что число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинской стороной официально до сих пор не названо. По данным же Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных. Важный момент заключается в том, что среди вышедших с "Азовстали" далеко не все бойцы полка "Азов".

По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 азовцев. Остальные пленные – в основном части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.