Не хотели идти на Киев? Российскую пропаганду поймали на лжи о планах оккупантов

Украинская разведка еще в апреле получила документы с подробностями наступления войск РФ

Оккупанты с начала вторжения планировали захватить Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская пропаганда продолжает утверждать, что у РФ никогда не было планов захватить Киев.

В частности, посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си отрицал планы Кремля оккупировать украинскую столицу. Однако полученные военной разведкой Украины в апреле документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины, пишет Stopfake.

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В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, имела задачу захватить левобережную часть Киева. Об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа. В документах определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.

Жданов рассказал, реально ли второе наступление РФ на Киев

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не смогут захватить Киев, а вероятность второй попытки наступления на столицу низка.

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"Вероятность новой атаки на Киев фактически равна нулю. В России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница теперь укреплена, прорвать ее будет крайне сложно", – заявил Жданов.

По словам эксперта, Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, чтобы растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние и ослабить их на востоке.

В то же время, военный эксперт Якуб Войнаровский не исключает, что у Москвы есть намерения открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Черниговской области или даже прорыва к Киеву.

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