У Путина поставили новые сроки победы над Украиной и хотят идти на Киев – СМИ

В Кремле надеются додавить Украину, если Запад перестанет ей помогать

В Кремле не отказались от планов военного разгрома Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство России на фоне наступления на Донбассе начало вновь обсуждать возможности штурма Киева и полномасштабной победы в войне с Украиной.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

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Сообщается, что во внутриполитическом блоке администрации президента РФ Владимира Путина снова возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев "довести войну в Украине до победы". "Программой-минимум" для "объявления победы" Кремль в конце мая 2022 года считает взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей.

"Программой-максимум" по-прежнему называется взятие под контроль Киева. Собеседники издания говорят, что высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели.

"Мы все равно их доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", – полагает один из источников.

Как пишет издание, подобные настроения распространились не только в Кремле, но и в руководстве "Единой России". Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак регулярно выезжает на Донбасс и даже установил российский флаг на администрации поселка в Запорожской области, оккупированного РФ.

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Посетил Донбасс и глава политического блока Кремля Сергей Кириенко, который курирует "ЛДНР" и, по сведениям издания, ведет подготовку "референдумов" об их присоединении к России.

Источники издания не исключают, что Кремль может начать массово отправить на войну срочников, "если двигаться надо будет быстрее". Он добавляет, что всеобщей мобилизации в России ждать не стоит: в Кремле опасаются идти на такой шаг, так как он может ударить по рейтингу властей и лично Путина.

Власти РФ рассчитывают, что западные страны, если война затянется, перестанут масштабно поддерживать Украину финансами и вооружением, а также станут более сговорчивыми, когда нужно будет покупать газ и нефть для отопительного сезона.

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Жданов рассказал, реально ли второе наступление РФ на Киев

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не смогут захватить Киев, а вероятность второй попытки наступления на столицу низка.

"Вероятность новой атаки на Киев фактически равна нулю. В России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница теперь укреплена, прорвать ее будет крайне сложно", – заявил Жданов.

По словам эксперта, Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, чтобы растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние и ослабить их на востоке.

В то же время, военный эксперт Якуб Войнаровский не исключает, что у Москвы есть намерения открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Черниговской области или даже прорыва к Киеву.