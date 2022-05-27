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У Путіна поставили нові терміни перемоги над Україною і хочуть йти на Київ – ЗМІ

Павло Заяць Павло Заяць
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27 травня, 19:35
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У Кремлі сподіваються дотиснути Україну, якщо Захід перестане їй допомагати
У Кремлі не відмовилися від планів воєнного розгрому України
У Кремлі не відмовилися від планів воєнного розгрому України / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво Росії на тлі наступу на Донбасі почало знову обговорювати можливості штурму Києва та повномасштабної перемоги у війні з Україною.

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на близькі до Кремля джерела.

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Повідомляється, що у внутрішньополітичному блоці адміністрації президента РФ Володимира Путіна знову виникла надія, що Москва може за кілька місяців "довести війну в Україні до перемоги". "Програмою-мінімум" для "оголошення перемоги" Кремль наприкінці травня 2022 року вважає взяття російськими військами усієї території Донецької та Луганської областей.

"Програмою-максимум", як і раніше, називається взяття під контроль Києва. Співрозмовники видання кажуть, що вище керівництво Росії, як і раніше, не відмовилося від цієї мети.

"Ми все одно їх доколупаємо. Швидше за все, до осені вже все закінчиться", – вважає одне з джерел.

Як пише видання, подібні настрої поширилися не лише у Кремлі, а й у керівництві "Єдиної Росії". Секретар генеральної ради партії Андрій Турчак регулярно виїжджає на Донбас і навіть встановив російський прапор на адміністрації селища у Запорізькій області, окупованого РФ.

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Відвідав Донбас і голова політичного блоку Кремля Сергій Кірієнко, який займається "ЛДНР" і, за даними видання, веде підготовку "референдумів" про їхнє приєднання до Росії.

Джерела видання не відкидають, що Кремль може почати масово відправляти на війну строковиків, "якщо рухатися треба буде швидше". Він додає, що загальної мобілізації в Росії чекати не варто: у Кремлі побоюються йти на такий крок, оскільки він може вдарити по рейтингу влади і особисто Путіна.

Влада РФ розраховує, що західні країни, якщо війна затягнеться, перестануть масштабно підтримувати Україну фінансами та озброєнням, а також стануть більш поступливими, коли потрібно буде купувати газ і нафту для опалювального сезону.

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Жданов розповів, чи реальний другий наступ РФ на Київ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю низька.

"Вірогідність нової атаки на Київ фактично дорівнює нулю. У Росії просто немає сил і засобів для другої спроби. Та й кордон тепер укріплений, прорвати його буде вкрай складно", – заявив Жданов.

За словами експерта, Росія вдає, що стягує війська до Чернігова, щоб розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань та послабити їх на сході.

Водночас військовий експерт Якуб Войнаровський не виключає, що у Москви є наміри відкрити новий фронт та здійснити другу спробу взяття Чернігівської області чи навіть прориву до Києва.

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