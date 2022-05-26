Откроет ли Путин новый фронт в Украине: прогноз военного эксперта

Москва не отказалась от планов уничтожить Украину, отметил Якуб Войнаровский

Военный эксперт сказал, может ли Путин открыть новый фронт / Фото: Коллаж: Сегодня

Скопление российских войск возле северных границ Украины и военная активность в Беларуси может свидетельствовать о намерениях Москвы открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Черниговской области или даже прорыва к Киеву.

Такое мнение высказал "Сегодня" военный эксперт Якуб Войнаровский. Он не исключил, что именно об этом говорил президент России Владимир Путин с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на встрече в Сочи 23 мая.

Реклама

"Нет никаких сомнений, что стратегия России относительно Украины не изменилась. Москва не отказалась от уничтожения нашей страны и взятия ее под свой контроль. Накопление сил на границе говорит о том, что будет новая попытка прорыва", – заявил он.

Однако Войнаровский уверен, что взять Киев "нахрапом" у России не получится.

"Киев хорошо защищен, у россиян не хватит сил, чтобы его захватить. Но Россия может вторгнуться в Черниговскую область и использовать тактику "небольших шагов", захватывать приближенные к Киеву населенные пункты, откусывать кусок за куском, чтобы оказывать давление на столицу", – говорит эксперт.

Он также отметил, что Россия, у которой не хватает собственных сил на серьезный прорыв в новом направлении, может привлечь уже готовый военный контингент Беларуси.

Жданов рассказал, реально ли второе наступление РФ на Киев

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не смогут захватить Киев, а вероятность второй попытки наступления на столицу низка.

Реклама

"Вероятность новой атаки на Киев фактически равна нулю. В России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница теперь укреплена, прорвать ее будет крайне сложно", – заявил Жданов.

По словам эксперта, Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, чтобы растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние и ослабить их на востоке.

Подробности читайте в статье Богдана Приходько Второе наступление на Киев? Россия стягивает войска к Чернигову, а Беларусь готовит солдатские жетоны на сайте "Сегодня".