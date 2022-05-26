РФ будет умолять о перемирии! Эксперт рассказал о тактике ВСУ

Аналитик озвучил прогноз, когда завершится нынешняя фаза военного противостояния

Эксперт рассказал о тактике ВСУ в войне с оккупантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Осенью Россия может попросить о перемирии в войне против Украины, поскольку ВСУ используют тактику "перемалывания" армии оккупантов. Однако затишье будет временным.

Такой прогноз озвучил военно-политический эксперт Петр Черник в эфире проекта "Украина разом" на Youtube-канале "Украина 24".

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"На сегодняшний день тактика, которую выбрало наше военно-политическое руководство и командование, на мой взгляд, корректна. Это тактика малых шагов или так называемое ежедневное перемалывание их военно-технического потенциала... Говоря простым языком – надо каждый день как можно больше уничтожать танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и личного состава. Именно здесь лежит наша победа", – пояснил Черник.

В то же время эксперт предупредил, что путь к победе будет долгим:

"Это огневое противоборство, к сожалению, приобретает затяжные признаки. Надо готовиться к долговременной изнурительной войне. Истина крайне проста – либо мы их, либо они нас. Средней линии договоренности не будет".

По его прогнозу, нынешняя фаза войны продлится по меньшей мере до осени.

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"У меня нет оптимизма, что после этой фазы мы полностью выбьем врага из наших легитимных границ с Крымом включительно... Возможно притихание этой фазы где-то на осень, там скорее всего противник, точно не мы, будет выпрашивать какое-нибудь перемирие. Затем возможна перегруппировка наших сил и следующая фаза этого противоборства", – считает он.

Жданов рассказал, реально ли второе наступление РФ на Киев

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не смогут захватить Киев, а вероятность второй попытки наступления на столицу низка.

"Вероятность новой атаки на Киев фактически равна нулю. В России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница теперь укреплена, прорвать ее будет крайне сложно", – заявил Жданов.

По словам эксперта, Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, чтобы растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние и ослабить их на востоке.

В Генштабе озвучили потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 мая ориентировочно составляют:

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личного состава – около 29600 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1315 (+10) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) единиц,

артиллерийских систем – 617 (+11) единиц,

РСЗО – 201 (+0) единица,

средств ПВО – 93 (+0) единицы,

самолетов – 206 (+0) единиц,

вертолетов – 170 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) единицы,

крылатые ракеты – 114 (+2) единиц,

кораблей / катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) единиц,

специальной техники – 47 (+3) единиц.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются.