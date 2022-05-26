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РФ благатиме про перемир'я! Експерт розповів про тактику ЗСУ

Павло Заяць Павло Заяць
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26 травня, 15:01
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Аналітик озвучив прогноз, коли завершиться нинішня фаза війського протистояння
Експерт розповів про тактику ЗСУ у війні з окупантами
Експерт розповів про тактику ЗСУ у війні з окупантами / Фото: Колаж: Сьогодні

Восени Росія може попросити про перемир'я у війні проти України, оскільки ЗСУ використовують тактику "перемелювання" армії окупантів. Проте затишшя буде тимчасовим.

Такий прогноз озвучив військово-політичний експерт Петро Черник в ефірі проєкту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"На сьогоднішній день тактика, яку обрало наше військово-політичне керівництво і командування, на мій погляд, є коректною. Це тактика малих кроків або так зване щоденне перемелювання їхнього військово-технічного потенціалу... Говорячи простою мовою – треба кожен день якомога більше знищувати танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації і особового складу. Саме тут лежить наша перемога", – пояснив Черник.

Водночас, експерт попередив, що шлях до перемоги буде довгим:

"Це вогневе протиборство, на жаль, набуває затяжних ознак. Треба готуватися до довготривалої виснажливої війни. Істина вкрай проста – або ми їх, або вони нас. Середньої лінії домовленості не буде".

За його прогнозом, нинішня фаза війни триватиме щонайменше до до осені.

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"Я не маю оптимізму, що після цієї фази ми повністю виб'ємо ворога з наших легітимних кордонів з Кримом включно... Можливе притихання цієї фази десь на осінь, там скоріше за все противник, точно не ми, буде прохати про якесь перемир'я. Потім можливе перегрупування наших сил і наступна фаза цього протиборства", – вважає він.

Жданов розповів, чи реальний другий наступ РФ на Київ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю є низькою.

"Ймовірність нової атаки на Київ фактично дорівнює нулю. У Росії просто немає сил і засобів для другої спроби. Та й кордон зараз укріплений, прорвати його буде вкрай складно", – заявив Жданов.

За словами експерта, Росія вдає, що стягує війська до Чернігова, щоб розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань і послабити їх на сході.

У Генштабі озвучили втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 травня орієнтовно становлять:

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  • особового складу – близько 29600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків – 1315 (+10) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) одиниць,
  • артилерійських систем – 617 (+11) одиниць,
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця,
  • засобів ППО – 93 (+0) одиниці,
  • літаків – 206 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 170 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) одиниці,
  • крилаті ракети – 114 (+2) одиниць,
  • кораблів / катерів – 13 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) одиниць,
  • спеціальної техніки – 47 (+3) одиниць.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 26 травня
1
Особовий склад 29600
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1315
Танки
5
ББМ 3235
ББМ
6
Артилерія 617
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 502
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2225
Транспорт
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