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Началась игра на скорость: эксперт назвал две задачи оккупантов в Украине

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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29 мая, 12:49
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У РФ уже заканчивается оружие
Сергей Кузан оценил ситуацию на фронте
Сергей Кузан оценил ситуацию на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

У России заканчивается вооружение для войны в Украине, но им удалось подтянуть резервы. Также российские силы укрепляются на юге и могут попробовать атаковать там. Об этом рассказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан ведущим Марии Скибе и Василию Пехньо в эфире национального телемарафона на YouTube-канале "Украина 24".

"Новости есть плохие и хорошие. Хорошие новости — они (РФ. — Ред.) расконсервируют свои запасы, это касается и людей, и техники. Мы перемалываем их живую силу и уничтожаем их технику так, что им приходится расконсервировать старые вещи и привозить их на фронт. Но я бы не недооценивал возможностей противника, потому что им все-таки удалось за время, пока нам не дошло западное вооружение, пополнить свои резервы. Примерно месяц, пока мы не будем полностью обеспеченны западным вооружением, они используют для того, чтобы укрепиться и перейти в наступление на участках, где это возможно. Юг — это участок, где они укрепляются и продолжают нас беспокоить огнем, уничтожать инфраструктуру, чтобы мы не могли поддержать нашу восточную группировку. Они уже начинают забирать и требовать у Беларуси свое оружие. У них острый недостаток вооружения, и если так пойдет дальше, то при наличии западного оружия мы сможем переломить ход войны", — сказал он.

Эксперт объяснил, что на востоке и юге Украины российские захватчики действуют по-разному в соответствии с поставленными задачами.

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"На юге они строят уже третью линию обороны. Они понимают, что южные рубежи у них не так уж насыщены вооружением, как восточный фронт, поэтому они строят серьезные укрепления, накапливают силы. При условии их атаки они могут подтягивать резервы, использовать и авиацию, и дальнобойную артиллерию. Это именно то, что они делают в Луганской и Донецкой областях. Они не действуют одинаково по всей линии фронта. На границе с Сумской и Черниговской областями они используют минометы, укрепляют границы. А вот в Луганской и Донецкой областях пробуют штурмовать. Причем, убедившись, что не могут взять Северодонецк, Лисичанск в лоб, они пытаются отрезать эти города, пробуют окружать и лишить их обеспечения", — сказал он.

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