В РФ поджимают сроки! Жданов предсказал жесткий разгром оккупантов в Херсоне

Оккупанты РФ не смогут построить военные базы во временно оккупированной Херсонской области, и в этом Украине поможет ленд-лиз.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в утреннем шоу "Утро с Украиной" на YouTube-канале "Украина 24".
"Российская Федерация будет пытаться там (в Херсонской области. – Ред.) создать какие-либо опорные организации или опорную систему, на которой будет строиться оборона. И действительно, они в Херсонской области сегодня оборудуют позиции для того, чтобы защищать эти рубежи, которые они захватили. Но я скажу так, что они не успеют построить базу – это не один год, создать военную базу. Это первое. И второе, если ленд-лиз сработает так, как мы ожидаем, у нас будет огневое преимущество, что позволит нам выбить их уже с позиций, которые они будут защищать. И потому освобождение территорий, оно как бы не обсуждается, а оно будет осуществлено силами Вооруженных сил с помощью западного оружия", – сказал он.
Ленд-лиз для Украины
- Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.
- На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.
- После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.