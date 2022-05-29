"Надо как-то выбираться". Солдаты РФ ждут не дождутся, чтобы сбежать из Украины – перехват

Командование пытается удержать российских оккупантов

Оккупанты хотят вернуться в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Контрактники в армии России ждут конца мая, чтобы быстрее бежать из Украины. В конце этого месяца истекает определенный законодательством РФ 90-дневный срок на проведение "спецоперации". Поэтому захватчики, которые въехали в Украину в феврале, могут "законно" покинуть службу.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов, которые перехватила СБУ.

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"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке", – говорит оккупант с другом.

А вот найти новых желающих воевать непросто. Поэтому командование пытается удержать этих вояк.

"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто тут останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило".

"Надеемся, что армия оккупантов все-таки станет меньше до лета. А если нет – наши защитники помогут им вернуться домой", – заявили в СБУ.

Даже расстрел не пугает. Военные РФ массово бегут из армии

Оккупанты бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. Российские солдаты массово хотят уволиться. Также захватчики отказываются воевать в Украине. Об этом свидетельствуют многочисленные телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватывает СБУ.

"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в "КамАЗ", а за ним еще восемь человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – рассказывает оккупант своей жене.

Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая – как раз по завершении 90 дней, на которые якобы рассчитана "спецоперация".

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"Ведь каждый день пребывания в Украине для россиян – это риск попасть в список двухсотых, который уже насчитывает более 29,5 тысячи", – подчеркнули в СБУ.

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