"Там ж*па". Захватчики жалуются на свою окопную жизнь в Украине – перехват

Российский оккупант, который находится в Донецкой области, пожаловался жене, что в Украине погибают военные РФ. По его словам, на войне погибли много офицеров. При этом их считают без вести пропавшими.
Соответствующий перехват телефонного разговора опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
- Волки у вас там есть в поле? Сын спрашивает.
- Нет, только есть двуногие.
- Третьего батальона уже нет!
- Я знаю! Там вообще ж*па.
- Там говорят, в живых только один начальник штаба батальона остался. Всех офицеров – все 200-е.
- Ну, что числятся без вести до*ига.
- Да-да-да. Потому что водой уносило, потому что при переправе бомбили сильно. Пацаны в воду падали, уносило и не знаем: живой или мертвый.
"Ад настоящий!" Оккупант рассказал, до чего его довела война в Украине
Российские оккупанты называют адом войну в Украине. Единственное, о чем мечтают, – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину. Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора российских захватчиков, который опубликовала СБУ.
"У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, все… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… все. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…" – рассказывает другу оккупант, воюющий на Луганском направлении.
По его словам, личного состава осталась всего половина батальона, а машины все сгорели. Теперь в их Алтайский край будут возить много тел погибших, думает он.
"Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!" – рассказал российский оккупант.