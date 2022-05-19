Оккупанты делятся лайфхаком, чтобы не стать "пушечным мясом" – перехват

Командиры РФ бросают своих солдат в самый ад

Оккупанты отказываются воевать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты не хотят воевать в Украине. Они продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться домой. Судя по всему, эта практика получила такое распространение у захватчиков, что они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

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Причина таких действий очевидна – захватчики не хотят быть пушечным мясом, а командиры бросают их в самый ад.

"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – говорит оккупант своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления.

"Да вы там это… Подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", – советует друг.

Таким образом они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в РФ.

"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхака": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно! СБУ поддерживает!" – подчеркнули в ведомстве.

Все зае*ало, домой хочу. В Запорожской области оккупанты готовы все бросить и убежать – перехват

Российские оккупанты деморализованы, они готовы бежать с территории Украины. Об этом свидетельствует радиоперехват разговора двух россиян, которые делились друг с другом о происходящем. Новый перехват разговора оккупантов, сплошь пересыпанного матами, опубликовала в Telegram-канале Служба безопасности Украины.

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"Каждый вечер, бл*ть, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*ть, зае*ало все, домой хочу, бл*ть. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", – пожаловался военный своему сослуживцу.

В конце разговора собеседники даже перешли на украинский язык.

"Ну все, давай, до побачення" – сказал один, на что другой ответил: "До побачення".

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