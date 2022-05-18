Все зае*ало, домой хочу. В Запорожской области оккупанты готовы все бросить и убежать – перехват

Российские оккупанты деморализованы, они готовы убежать с территории Украины. Об этом свидетельствует радио перехват двух россияне, которые делились информацией о происходящем.
Новый перехват разговора оккупантов опубликовала в Telegram-канале Служба безопасности Украины.
"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", – пожаловался военный своему сослуживцу.
В конце разговора один из них даже перешел на украинский язык.
"Ну все давай, до побачення" – сказал он, второй оккупант ему также ответил ""до побачення".
Другие перехваты СБУ
- Российский оккупант признался матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения сходить в туалет.
- Женщины оккупантов с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые они совершают в Украине, изменили психику солдат.
- Российские оккупанты обдумывают план, чтобы не воевать в Украине. Жены захватчиков предлагают "упасть с танка", чтобы потом из госпиталя солдат отправили домой. Кроме того, противники отказываются выполнять задания командиров и убивать мирных жителей.
- Жители России призывают своих солдат пытать и убивать украинских детей. Так, россиянку возмутило, что наши дети отказались рисовать символику к празднованию "Дня победы". Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, другой удается пройти.
Огонь ведется по всей линии фронта, белорусы пока не перешли границу, а россияне наступают на Донбассе – самые свежие сводки Генштаба ВСУ смотрите в блоге Алексея Бурлакова для канала "Украина 4.5.0"