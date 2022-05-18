Все зае*ало, домой хочу. В Запорожской области оккупанты готовы все бросить и убежать – перехват

Российские оккупанты боятся украинских партизан, которые не дают им покоя

Российские оккупанты деморализованы / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты деморализованы, они готовы убежать с территории Украины. Об этом свидетельствует радио перехват двух россияне, которые делились информацией о происходящем.

Новый перехват разговора оккупантов опубликовала в Telegram-канале Служба безопасности Украины.

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"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", – пожаловался военный своему сослуживцу.

В конце разговора один из них даже перешел на украинский язык.

"Ну все давай, до побачення" – сказал он, второй оккупант ему также ответил ""до побачення".

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