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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Даже расстрел не пугает. Военные РФ массово бегут из армии – перехват

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 мая, 10:41
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Оккупанты надеются, что им разрешат вернуться домой в конце мая
Оккупанты не хотят воевать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты не хотят воевать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. Российские солдаты массово хотят уволиться. Также захватчики отказываются воевать в Украине.

Об этом свидетельствуют многочисленные телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватывает СБУ.

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"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в "Камаз", а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – рассказывает оккупант своей жене.

Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая – как раз по завершению 90 дней, на которые якобы рассчитана "спецоперация".

"Ведь каждый день пребывания в Украине для россиян – это риск попасть в список двухсотых, который уже насчитывает более 29,5 тысяч", – подчеркнули в СБУ.

Оккупанты рассказывают, почему хотят в плен к ВСУ

Российские оккупанты массово сдаются в плен в Украине. Таким образом солдаты РФ не хотят воевать, а вернуться домой. На сегодняшний день захватчики охотнее сдаются в плен, чем в первые недели вторжения. Об этом говорят сами пленные российские оккупанты.

"Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть договор, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попробуем убежать, то все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты", – рассказывают солдаты РФ СБУ.

По словам оккупантов, командование их кинуло после того, как они сказали, что хотят уехать обратно в РФ.

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"Был бой, нас взяли в плен, мы сдались", – рассказал российские солдат.

В ведомстве рассказали, что эта партия оккупантов попала в плен после контрнаступления ВСУ в Харьковской области, когда украинские бойцы взяли их в кольцо.

"Сейчас с ними работают следователи СБУ, а сами захватчики рады, что сохранили свою жизнь", – подчеркнули в Службе безопасности.

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