Иначе только два варианта. Оккупанты рассказывают, почему хотят в плен к ВСУ (видео)

По словам солдат РФ, командование их кинуло

Армия РФ сдается в плен, чтобы вернуться домой. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты массово сдаются в плен в Украине. Таким образом солдаты РФ не хотят воевать, а вернуться домой. На сегодняшний день захватчики охотнее сдаются в плен, чем в первые недели вторжения.

Об этом говорят сами пленные российские оккупанты.

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"Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть договор, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попробуем убежать, то все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты", – рассказывают солдаты РФ СБУ.

По словам оккупантов, командование их кинуло после того, как они сказали, что хотят уехать обратно в РФ.

"Был бой, нас взяли в плен, мы сдались", – рассказал российские солдат.

В ведомстве рассказали, что эта партия оккупантов попала в плен после контрнаступления ВСУ в Харьковской области, когда украинские бойцы взяли их в кольцо.

"Сейчас с ними работают следователи СБУ, а сами захватчики рады, что сохранили свою жизнь", – подчеркнули в Службе безопасности.

Оккупанты делятся лайфхаком, чтобы не стать "пушечным мясом" – перехват

Российские оккупанты не хотят воевать в Украине. Они продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться домой. Судя по всему, эта практика получила такое распространение у захватчиков, что они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

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Причина таких действий очевидна – захватчики не хотят быть пушечным мясом, а командиры бросают их в самый ад.

"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – говорит оккупант своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления.

"Да вы там это… Подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", – советует друг.

Таким образом они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в РФ.

"Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхака": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно! СБУ поддерживает!" – подчеркнули в ведомстве.

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