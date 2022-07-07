На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада российских оккупантов

Также враг понес потери среди живой силы

ВСУ накрыли склады оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. За сутки, 6 июля, ВСУ уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях. Также захватчики потеряли много живой силы и техники.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Уничтоженные склады с боеприпасами находили в Николаевской области. Еще один склад с горюче-смазочными материалами под Херсоном.

ВСУ ликвидировали 38 оккупантов, танк Т-62, два минометных комплекса 120-го калибра "Саны", две единицы бронированной и четыре автомобильной техники.

Также сообщается об уничтожении вражеской ДРГ в районе Добрянки. Кроме того, украинские защитники отразили попытку штурма в направлении Миролюбовки.

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ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы"

Подразделениям артиллеристов Сил специальных операций (ССО) Украины удалось уничтожитьнесколько российских ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

"Оккупанты завезли свои РСЗО "Ураган" и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции Сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению", — говорится в сообщении.

Разведав расположение приоритетных целей техники оккупантов, операторы ССО Украины передали им несколько "приветов" с дронов и дальше корректировали огонь артиллерии.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ отразили штурм оккупантов в трех направлениях. Также мы писали, что ВСУ нанесли точный удар по арсеналу оккупантов в их глубоком тылу на Донбассе.