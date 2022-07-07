На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади російських окупантів

Також ворог зазнав втрат серед живої сили

ЗСУ накрили склади окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. За добу, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях. Також загарбники втратили багато живої сили і техніки.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Знищені склади з боєприпасами знаходили в Миколаївській області. Ще один склад з паливно-мастильними матеріалами під Херсоном.

ЗСУ ліквідували 38 окупантів, танк Т-62, два мінометних комплекси 120-го калібру "Сани", дві одиниці броньованої та чотири автомобільної техніки.

Також повідомляється про знищення ворожої ДРГ в районі Добрянки. Крім того, українські захисники відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки.

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ЗСУ показали, як нищать російські "Урагани"

Підрозділам артилеристів Сил спеціальних операцій (ССО) України вдалося знищити кілька російських ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган". Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Окупанти завезли свої РСЗВ "Ураган" і всю необхідну техніку для їх експлуатації у дуже зручне для себе, як вони думали, місце. І вже, на жаль, традиційно готувалися обстрілювати позиції Сил оборони. І що найжахливіше – бити по мирному населенню", — йдеться у повідомленні.

Розвідавши розміщення пріоритетних цілей техніки окупантів, оператори ССО України передали їм кілька "вітань" з дронів і далі коригували вогонь артилерії.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ відбили штурм окупантів на трьох напрямках. Також ми писали, що ЗСУ завдали точного удару по арсеналу окупантів у їхньому глибокому тилу на Донбасі.