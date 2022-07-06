ЗСУ показали, як нищать російські "Урагани" (відео)

Загарбники РФ знову зазнали втрат

ЗСУ вдарили по техніці окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Підрозділам артилеристів Сил спеціальних операцій (ССО) України вдалося знищити кілька російських ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган".

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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"Окупанти завезли свої РСЗВ "Ураган" і всю необхідну техніку для їх експлуатації у дуже зручне для себе, як вони думали, місце. І вже, на жаль, традиційно готувалися обстрілювати позиції Сил оборони. І що найжахливіше – бити по мирному населенню", — йдеться у повідомленні.

Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки окупантів, оператори ССО України передали їм кілька "вітань" з дронів і далі коригували вогонь артилерії.

На півдні ЗСУ з повітря потужно вдарили по окупантах

ЗСУ продовжують завдавати ударів по загарбниках РФ. На півдні українські захисники з повітря вдарили по опорних пунктах ворога в районі Благодатного. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Поодинокими та парними ворожими гелікоптерними ударами Ка-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Втрат немає. Під час повітряного бою над Херсонщиною один з трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами "повітря-повітря" пару наших штурмовиків. Успіху не мав. Тим часом наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками нанесли 2 авіаційні удари по опорних пунктах ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються", — йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ під час відпрацювання вогневих завдань завдали втрат ворогу в кількості 18 окупантів, 2 самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", 1 зенітної установки 23-го калібру, 1 гаубиці "Мста-Б", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також 2 складів боєприпасів.

В корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводних, 2 підводних та 1 ВДК. Загальне спорядження – 32 крилаті ракети.

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