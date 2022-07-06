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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

На півдні ЗСУ з повітря потужно вдарили по окупантах

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 липня, 04:30
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Вдалося знищити майже 20 загарбників та їх техніку
ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

ЗСУ продовжують завдавати ударів по загарбниках РФ. На півдні українські захисники з повітря вдарили по опорних пунктах ворога в районі Благодатного.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Поодинокими та парними ворожими гелікоптерними ударами Ка-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Втрат немає. Під час повітряного бою над Херсонщиною один з трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами "повітря-повітря" пару наших штурмовиків. Успіху не мав. Тим часом наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками нанесли 2 авіаційні удари по опорних пунктах ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються", — йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ під час відпрацювання вогневих завдань завдали втрат ворогу в кількості 18 окупантів, 2 самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", 1 зенітної установки 23-го калібру, 1 гаубиці "Мста-Б", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також 2 складів боєприпасів.

В корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводних, 2 підводних та 1 ВДК. Загальне спорядження – 32 крилаті ракети.

РФ розробила декілька сценаріїв війни проти України

Росія розглядає декілька сценаріїв війни в Україні. Загарбники діють залежно від ситуації. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"У росіян є декілька сценаріїв. Вони самі не впевнені, що будуть робити завтра чи післязавтра, тому що вони орієнтуються по ситуації і обирають найбільш ефективний саме в цей момент", — сказала Маляр.

За її словами, Україна також закладає декілька сценаріїв, орієнтується на дії окупантів і розуміє, яким чином потрібно протидіяти агресору.

Маляр зазначила, що війна — динамічна, тому складно робити якісь передбачення на 1-2 місяці. Проте наразі можна говорити про два прогнози. Перший, за її словами, про те, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Другий — що у Росії вичерпується ресурс, яким би великим він не був.

Вона додала, що в такій інтенсивності окупантам буде все складніше вести війну. Також Маляр підкреслила, що Росії складніше буде інтегрувати окуповані території України, ніж у 2014 році, через опір людей.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Путін намагатиметься зупинити війну перед своєю повною поразкою. Також ми писали, коли та як саме закінчиться війна в Україні.

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