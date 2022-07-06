На юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам

Удалось уничтожить почти 20 захватчиков и их технику

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

ВСУ продолжают наносить удары по захватчикам РФ. На юге украинские защитники с воздуха ударили по опорным пунктам врага в Благодатном районе.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонской области и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет. Во время воздушного боя над Херсонской областью один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами "воздух-воздух" пару наших штурмовиков. Удачи не имел. Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются", — говорится в сообщении.

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ при отработке огневых задач нанесли урон врагу в количестве 18 оккупантов, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", 1 зенитной установки 23-го калибра, 1 гаубицы "Мста-Б", 1 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов.

В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – 3 надводных, 2 подводных и 1 ВДК. Общее снаряжение – 32 крылатых ракеты.

РФ разработала несколько сценариев войны против Украины

Россия рассматривает несколько сценариев войны в Украине. Захватчики действуют в зависимости от ситуации. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"У россиян есть несколько сценариев. Они сами не уверены, что будут делать завтра или послезавтра, потому что они ориентируются по ситуации и выбирают наиболее эффективный именно в этот момент", — сказала Маляр.

По ее словам, Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать агрессору.

Маляр отметила, что война — динамичная, поэтому сложно делать какие-то предсказания на 1-2 месяца. Однако сейчас можно говорить о двух прогнозах. Первый, по ее словам, о том, что любая война рано или поздно заканчивается. Второй — что в России исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был.

Она добавила, что в такой интенсивности оккупантам будет все труднее вести войну. Также Маляр подчеркнула, что России сложнее будет интегрировать оккупированные территории Украины, чем в 2014 году, из-за сопротивления людей.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин постарается остановить войну перед своим полным поражением. Также мы писали, когда и как закончится война в Украине.