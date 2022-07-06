ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы" (видео)

Захватчики РФ снова понесли потери

ВСУ ударили по технике оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Подразделениям артиллеристов Сил специальных операций (ССО) Украины удалось уничтожить несколько российских ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

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"Оккупанты завезли свои РСЗО "Ураган" и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению", — говорится в сообщении.

Разведав расположение приоритетных целей техники оккупантов, операторы ССО Украины передали им несколько "приветов" из дронов и дальше корректировали огонь артиллерии.

На юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам

ВСУ продолжают наносить ударыпо захватчикам РФ. На юге украинские защитники с воздуха ударили по опорным пунктам врага в Благодатном районе. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонской области и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет. Во время воздушного боя над Херсонской областью один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами "воздух-воздух" пару наших штурмовиков. Удачи не имел. Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются", — говорится в сообщении.

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ при отработке огневых задач нанесли урон врагу в количестве 18 оккупантов, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", 1 зенитной установки 23-го калибра, 1 гаубицы "Мста-Б", 1 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов.

В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – 3 надводных, 2 подводных и 1 ВДК. Общее снаряжение – 32 крылатых ракеты.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин постарается остановить войну перед своим полным поражением. Также мы писали, когда и как закончится война в Украине.