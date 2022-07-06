ВСУ нанесли точный удар по арсеналу оккупантов в их глубоком тылу на Донбассе (видео)

Российские захватчики понесли потери

На месте удара идет дым. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по военному объекту оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

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"Макеевка, Донецкая область. Город оккупирован Россией с 2014 года. Был нанесен удар по военному объекту рашистов", – говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что удар был нанесен по военному объекту так называемой "ДНР" в районе "Техноснаба".

Британская разведка объяснила, как пройдет битва за Донбасс

Относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении своей политической цели на Донбассе, сообщает британская разведка.

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Как отмечается, в отличие от предыдущих фаз войны, РФ, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между, по крайней мере, двумя группировками войск:

Центральной группировкой, вероятно, под командованием генерал-полковника Александра Лапина;

Южной группировкой, вероятно, под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.

При этом в разведке сообщают, что украинские силы в основном отведены в хорошем состоянии в соответствии с планами.

"Удерживаемые украинцами районы Северодонецка и Лисичанска представляли собой выступ, который россияне могли атаковать с трех сторон. Существует реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны выпрямленной линии фронта", – говорится в сообщении.

Британская разведка заявила, что битва за Донбасс до этого момента характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии, в ходе чего города ровнялись с землей.

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"Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе", – отметили в разведке.

Также напомним, оккупанты обстреляли из РСЗО Краматорск и Славянск, много убитых и раненых.