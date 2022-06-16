На ротацию не надеются. Оккупантов бросают на войне в Украине – перехват

Жены военных РФ пытаются вернуть своих мужчин домой, пока они еще живы

В России не собираются проводить ротацию. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты рассказывают, что в их подразделениях уже не ждут ротации. Сейчас военные РФ в ожидании полного вывода с территории Украины. А жены захватчиков хотят вернуть своих мужей на родину, пока они живы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Жены оккупантов пытаются вернуть своих мужчин домой, пока они еще живы. Впрочем, командование не дает им такой шанс. Именно об этом в перехваченном разговоре рассказывает российскому оккупанту его жена:

"Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия".

Муж возмущается тем, что жены военных мало делают для их возвращения. Говорит, что нужно обращаться в прокуратуру. На что жена возражает:

"А что в прокуратуре скажешь? Ты подписал контракт".

Военный объясняет, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры:

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"Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз… (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки".

А на очередные возражения жены по поводу отсутствия замены, говорит:

"Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19-летние сидят…"

Оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ

Российские оккупанты массово отказываются идти в атаку на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует телефонный разговор военного РФ, перехват которого опубликовала Служба безопасности Украины.

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"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли из всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказал оккупант.

В СБУ отметили, что обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

"Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских", – отметили в ведомстве.

В СБУ напомнили россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о "горячей" телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты жалуются, что на войне в Украине у россиян не выдерживает психика. У некоторых военных РФ "уже едет крыша". Кроме того, противник несет огромные потери.

Также родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец русского военного рассказал историю о майоре, который потерял всю роту на войне в Украине, а сам сбежал домой.