На Донбассе тероборона сбила российский вертолет – эпичное видео

Бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет.
Об этом сообщили на странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.
"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М", – говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как вертолет противника загорается и падает в поле после меткой стрельбы украинских бойцов.
Потери врага
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1449 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц,
- артиллерийских систем – 729 (+7) единиц,
- РСЗО – 233 (+3) единицы,
- средств ПВО – 97 (+0) единиц,
- самолетов – 213 (+0) единиц,
- вертолетов – 179 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица,
- крылатых ракет – 129 (+0) единиц,
- кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц,
- специальной техники – 55 (+0) единиц.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
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