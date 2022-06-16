ВСУ разгромили оккупантов в Херсонской области

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз захватчикам досталось в селе Ветрово Херсонской области.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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ВСУ ликвидировали:
- палатки с личным составом;
- склад б/п;
- 5 камазов;
- 4 гаубицы.
"И, бинго — один С-400. Уцелевших убегавших не отмечено. ВСУ высказывают свое мнение о запланированном референдуме", — добавил Арестович.
ВСУ минусовали танки армии РФ
Военные ВСУ из американского противотанкового ракетного комплекса уничтожили бронетехнику российских оккупантов. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin".
"Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать российских захватчиков", — говорится в сообщении.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Генштабе заявили об успехах ВСУ и огромных потерях оккупантов. Кроме того, мы писали, что украинские защитники уничтожили штаб оккупантов под Харьковом.