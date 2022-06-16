ЗСУ розгромили окупантів на Херсонщині

Ймовірно, серед загарбників ніхто не вижив

Українські захисники вдарили по загарбниках/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Цього разу загарбникам дісталося в селі Вітрове Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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ЗСУ ліквідували:

намети з особовим складом;

склад б/п;

5 камазів;

4 гаубиці.

"І, бінго — один С-400. Уцілілих втікачів не відзначено. ЗСУ висловлюють свою думку про запланований референдум", — додав Арестович.

ЗСУ мінусували танки армії РФ

Військові ЗСУ з американського протитанкового ракетного комплексу знищили бронетехніку російських окупантів. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два сучасних російських танків Т-90 "Владимир" з ПТРК "Javelin".

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"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників", — йдеться в повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Генштабі заявили про успіхи ЗСУ та величезні втрати окупантів. Крім того, ми писали, що українські захисники знищили штаб окупантів під Харковом.