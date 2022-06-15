ЗСУ знищили штаб окупантів під Харковом, загарбники ховаються по підвалах – перехоплення

Окупанти зазнали шкоди на Харківському напрямку, наші воїни залишили їх без штабу

СБУ перехопила розмову окупанта із дружиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові розбомбили штаб ворога у Харківському напрямку, тепер військові РФ ховаються у підвалах. Про це окупант розповів у телефонній розмові дружині, повідомляє СБУ в YouTube-каналі.

Дружина військового поцікавилася як він і сказала, що дуже хвилюється за нього і чекає на його дзвінок.

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"Я твого дзвінка тепер чекаю, як це, я не знаю... Після вчорашнього. Рідненький, що там дуже прямо це?", – Запитала вона.

На що окупант відповів, що штаб знищили ЗСУ і вони ледве втекли під час обстрілів, а також, що нема де зарядити телефон і він буде рідко дзвонити.

"Ну, штабу немає! і все", – розповів військовий.

Також він зазначив, що чи не в курсі чи всі живі з його товаришів по службі. " Ну всі встигли, всі живі, та х*й його знає живі чи не живі", – розповів він.

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