ЗСУ знищили штаб окупантів під Харковом, загарбники ховаються по підвалах – перехоплення

Українські військові розбомбили штаб ворога у Харківському напрямку, тепер військові РФ ховаються у підвалах. Про це окупант розповів у телефонній розмові дружині, повідомляє СБУ в YouTube-каналі.
Дружина військового поцікавилася як він і сказала, що дуже хвилюється за нього і чекає на його дзвінок.
"Я твого дзвінка тепер чекаю, як це, я не знаю... Після вчорашнього. Рідненький, що там дуже прямо це?", – Запитала вона.
На що окупант відповів, що штаб знищили ЗСУ і вони ледве втекли під час обстрілів, а також, що нема де зарядити телефон і він буде рідко дзвонити.
"Ну, штабу немає! і все", – розповів військовий.
Також він зазначив, що чи не в курсі чи всі живі з його товаришів по службі. " Ну всі встигли, всі живі, та х*й його знає живі чи не живі", – розповів він.
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