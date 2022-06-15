Десантура Львова підсмажила з "Джавелінів" броньованих тезок Путіна (відео)

Військові ЗСУ з американського протитанкового ракетного комплексу знищили бронетехніку російських окупантів.
Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Деталі
Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два сучасних російських танків Т-90 "Владимир" з ПТРК "Javelin".
"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників", — йдеться в повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1440 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25);
- артилерійських систем – 722 (+1);
- РСЗВ – 230 (+1);
- засобів ППО – 97 (+0);
- літаків – 213 (+0);
- гелікоптерів – 179 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);
- крилатих ракет – 129 (+4);
- кораблів/катерів – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12);
- спеціальної техніки – 55 (+1).
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Генштабі заявили про успіхи ЗСУ та величезні втрати окупантів. Крім того, ми писали, що українські захисники знищили штаб окупантів під Харковом.