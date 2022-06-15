ВСУ уничтожили штаб оккупантов под Харьковом, захватчики прячутся по подвалам – перехват

Украинские военные разбомбили штаб врага в Харьковском направлении, теперь военные РФ прячутся по подвалам. Об этом оккупант рассказал в телефонном разговоре свое жене, сообщает СБУ в YouTube-канале.
Супруга военного поинтересовалась как он и сказала, что очень волнуется за него и ждет его звонка.
"Я твоего звонка теперь жду, как это, я не знаю... После вчерашнего. Родненький, что там сильно прям это?", – спросила она.
На что оккупант ответил, что штаб уничтожили ВСУ и они еле убежали во время обстрелов, а также, что нет где зарядить телефон и он будет редко звонить.
"Ну, штаба нет! Разбило нах*й! Мы бл*ть, еле убегали. Ну, мы со всеми: полковники, генералы – все были ж там. Я буду звонить пореже так как света нет, зарядить телефон негде, 5 секунд поговорю и все", – рассказал военный.
Также он отметил, что не в курсе все ли живы из его сослуживцев. "Ну все успели, все живы, да х*й его знает живы или не живы", – рассказал он.
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