Десантура Львова поджарила из "Джавелинов" бронированных тезок Путина (видео)

Военные ВСУ из американского противотанкового ракетного комплекса уничтожили бронетехнику российских оккупантов.
Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
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Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin".
"Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать российских захватчиков", — говорится в сообщении.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано;
- танков ‒ 1440 (+6);
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25);
- артиллерийских систем – 722 (+1);
- РСЗО – 230 (+1);
- средства ПВО – 97 (+0);
- самолетов – 213 (+0);
- вертолетов – 179 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);
- крылатых ракет – 129 (+4);
- кораблей /катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12);
- специальной техники – 55 (+1).
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Генштабе заявили об успехах ВСУ и огромных потерях оккупантов. Кроме того, мы писали, что украинские защитники уничтожили штаб оккупантов под Харьковом.