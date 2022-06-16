На Донбасі тероборона збила російський гелікоптер – епічне відео

Бійці територіальної оборони на Донбасі збили російський військовий гелікоптер.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.
"На Донеччині бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт Мі-35М", – йдеться у повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як вертоліт противника спалахує і падає в поле після влучної стрілянини українських бійців.
Втрати ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1449 (+9) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) одиниць,
- артилерійських систем – 729 (+7) одиниць,
- РСЗВ – 233 (+3) одиниці,
- коштів ППО – 97 (+0) одиниць,
- літаків – 213 (+0) одиниць,
- вертольотів – 179 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) одиниця,
- крилатих ракет – 129 (+0) одиниць,
- кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) одиниць,
- спеціальної техніки – 55 (+0) одиниць.
Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
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