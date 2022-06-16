На сході ЗСУ успішно знищили окупантів та їхні боєприпаси

На сході ЗСУ протягом минулої доби знищили 34 російських окупантів, 2 ворожих склади з боєприпасами та російську військову техніку.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
Так, за 15 червня ЗСУ на сході знищили:
- особового складу – 34;
- БМП – 1;
- БТР – 1;
- МТЛБ – 1;
- СПГ – 1;
- артилерійських систем – 3;
- АТТ – 2;
- склад з б/п – 2.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", — йдеться у повідомленні.
ЗСУ розгромили окупантів на Херсонщині
Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Цього разу загарбникам дісталося в селі Вітрове Херсонської області. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
ЗСУ ліквідували:
- намети з особовим складом;
- склад б/п;
- 5 камазів;
- 4 гаубиці.
"І, бінго — один С-400. Уцілілих втікачів не відзначено. ЗСУ висловлюють свою думку про запланований референдум", — додав Арестович.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що десантура Львова підсмажила з "Джавелінів" броньованих тезок Путіна. Також ми писали, що ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю.