На востоке ВСУ успешно уничтожили оккупантов и их боеприпасы

На востоке ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 34 российских оккупантов, 2 вражеских склада с боеприпасами и российскую военную технику.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".
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Так, за 15 июня ВСУ на востоке уничтожили:
- личного состава – 34
- БМП – 1
- БТР – 1
- МТЛБ – 1
- СПГ – 1
- артиллерийских систем – 3
- АТТ – 2
- состав из б/п – 2.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", — говорится в сообщении.
ВСУ разгромили оккупантов в Херсонской области
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз захватчикам досталось в селе Ветрово Херсонской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
ВСУ ликвидировали:
- палатки с личным составом;
- склад б/п;
- 5 камазов;
- 4 гаубицы.
"И, бинго — один С-400. Уцелевших убегавших не отмечено. ВСУ высказывают свое мнение о запланированном референдуме", — добавил Арестович.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что десантура Львова поджарила из "Джавелинов" бронированных тезок Путина. Также мы писали, что ВСУ сбили ракету оккупантов над Николаевской областью.