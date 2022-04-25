"Мы здесь такой п*зды получили!". Переписка оккупанта о "сущем аде" в Чернобаевке

ВСУ нанесли большие потери российским захватчикам в Херсонской области

ВСУ в 17-й раз ударили по позициям оккупантов, расположенных в Чернобаевке. / Фото: CNN, Коллаж: Сегодня

Украинские военные устроили российским оккупантам "настоящий ад" в Херсонской области.

Служба безопасности Украины опубликовала переписку одного из захватчиков, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой.

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"Наших тупо пачками убивают"

Как отмечается, оккупант сейчас находится в Белозерке Херсонской области.

"Тут полный пиз*ец... Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда... Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь... Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…" – написал российский захватчик своему знакомому, находящемуся в России.

В ответ знакомый заявил, что в телевизоре в новостях сказали, что российские войска "возьмут до 9 мая Киев".

"Какой на*уй Киев?" – ответил оккупант.

По его словам, глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой.

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Одному из захватчиков удалось уцелеть под Чернобаевкой. / Фото: СБУ

/ Фото: СБУ

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в 17-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенным в Чернобаевке Херсонской области.

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