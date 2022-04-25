"Ми тут такої п*зди отримали!" Листування окупанта про "суще пекло" в Чорнобаївці

ЗСУ завдали великих втрат російським загарбникам на Херсонщині

ЗСУ 17-й раз ударили по позиціях окупантів, розташованих у Чорнобаївці. / Фото: CNN, Колаж: Сьогодні

Українські військові влаштували російським окупантам "справжнє пекло" на Херсонщині.

Служба безпеки України оприлюднила листування одного із загарбників, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою.

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"Наших тупо пачками убивают"

Як зазначається, окупант зараз перебуває в Білозірці Херсонської області.

"Тут полный пиз*ец... Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда... Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь... Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…", – написав російський загарбник своєму знайомому, який перебуває в Росії.

У відповідь знайомий заявив, що в телевізорі в новинах сказали, що російські війська "візьмуть до 9 травня Київ".

"Какой на*уй Киев?", – відповів окупант.

За його словами, глибокі окопи, які вони почали рити, щоб трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою.

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Одному із загарбників вдалося вціліти під Чорнобаївкою. / Фото: СБУ

/ Фото: СБУ

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України 17-й раз вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.

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