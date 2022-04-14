Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Латиніна: на Донбасі на армію Путіна чекає гігантська Чорнобаївка

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 20:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналістка розповіла, чому не вірить у благополучну атаку РФ на Донбасі
Юлія Латиніна (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Юлія Латиніна (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російська журналістка та письменниця Юлія Латиніна скептично ставиться до успішного наступу російської армії на Донбасі.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

"По-перше, тому що він проходитиме, власне, в тих самих місцях, де російська армія, 58 армія, вже наступала кілька разів, розбивала незламну стіну української оборони, витрачала там як гарматне м'ясо гігантську кількість людей і відступала. Крім того, вона, як я вже сказала, зараз, наскільки я розумію, підготовка до наступу в тому, що ось батальйонно-тактичні групи стягуються на кордон і там по них хр*начить українська артилерія. Їй дістається, скажемо так, не просто в рази, а на значно менше. І, відповідно, це не дуже розумний спосіб готуватися до цього. Така гігантська Чорнобаївка", – сказала Латиніна.

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 14 квітня
1
Особовий склад 19900
Особовий склад
2
Літаки 160
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1437
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти