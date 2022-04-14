ВСУ 15-й раз вдарили по окупантах у Чорнобаївці (відео)

Збройні сили України 15-й раз вдарили по позиціях російських окупантів, що розташовані на аеродромі Чорнобаївка (Херсонська область).
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в Facebook.
Він опублікував відео нічного удару.
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"Ви будете сміятися, але… Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищено", – написав Арестович.
Що відомо про Чорнобаївку
У Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.
1 квітня Збройні сили України знову накрили російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном Це вже 13-й та 14-й провал окупантів.