ВСУ 15-й раз вдарили по окупантах у Чорнобаївці (відео)

Знищено склади з боєприпасами окупантів із Криму

Війська РФ постійно зазнають поразки в цьому регіоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України 15-й раз вдарили по позиціях російських окупантів, що розташовані на аеродромі Чорнобаївка (Херсонська область).

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в Facebook.

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Він опублікував відео нічного удару.

"Ви будете сміятися, але… Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищено", – написав Арестович.

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Що відомо про Чорнобаївку

У Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.

1 квітня Збройні сили України знову накрили російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном Це вже 13-й та 14-й провал окупантів.