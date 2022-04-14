Латынина: на Донбассе армию Путина ждет гигантская Чернобаевка

Журналистка рассказала, почему не верит в благополучную атаку РФ на Донбассе

Юлия Латынина (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина скептически относится к успешному наступлению российской армии на Донбассе.

Об этом она сказала в интервью телеведущей Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"Во-первых, потому что оно будет проходить, собственно, в тех самых местах, где российская армия, 58 армия, уже наступала несколько раз, розшибала несокрушимую стену украинской обороны, тратила там как пушечное мясо гигантское количество людей и отступала. Кроме того, она, как я уже сказала, сейчас, насколько я понимаю, подготовка к наступлению в том, что вот батальонно-тактические группы стягиваются на границу и там по ним хр*начит украинская артиллерия. Ну, правда это солидно, но поскольку украинская сторона сидит в укрепленных пунктах. Ей достается, скажем так, не просто в разы, а на порядки меньше. И, соответственно, это не очень разумный способ готовиться к наступлению этому. Такая гигантская Чернобаевка", – сказала Латынина.

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